PSG-supporters zijn het beu, maar bestuur van de club gaat in de tegenaanval

Het rommelt al een tijdje bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Na de nederlaag op de vorige speeldag tegen Lorient is de maat vol voor de supporters van de club. De aanhang van de Franse club protesteerde eerder al aan het Parc Des Princes, maar gaat nu nog een stapje verder.

In hun laatste vier thuiswedstrijden kon de Franse topclub maar één keer winnen. Voor vele honderden fans was de maat dan ook vol en dit uitte zich in stevige protestacties aan het eigen stadion.

Dat Lionel Messi dan nog eens op uitstap ging naar Saudi-Arabië met zijn gezin terwijl de speler werd verwacht bij de club aanwezig te zijn, schoot dan ook in het verkeerde keelgat bij de supporters. De aanvaller werd eerder al uitgefloten door het eigen publiek en lijkt het nu wel helemaal te hebben verkorven bij de meeste fans.

De fans gingen echter niet alleen protesteren aan het Parc des Princes, maar ook aan het huis van de geblesseerde Neymar. De aanhang van de Franse club eiste het ontslag van de Quatarese voorzitter en het bestuur, maar ook Messi en Neymar werden op de korrel genomen en gevraagd om de club te verlaten.

Ondertussen hebben ze bij PSG gereageerd met een persbericht. Het bestuur veroordeelt de beledigende acties en vindt het ontoelaatbaar dat een kleine groep individuen de naam van de club besmeurt. De Franse club betuigt dan ook steun aan de spelers, de omkadering en alle personen die getroffen zijn door dit schandelijk gedrag.