Arsenal, Leipzig of Milan? Rode Duivel blijft ondertussen maar scoren en komt zo dichterbij zijn droom

De geïnteresseerde clubs zijn al lang niet meer op één hand te tellen. En wekelijks komen er ook gewoon nog bij.

Internazionale, Eintracht Frankfurt, Leeds, Marseille, Monaco, Leipzig, Arsenal, Aston Villa en AC Milan. Dat zijn de geïnteresseerden.

Mogelijk zijn er nóg teams die wel wat zien in Loïs Openda, maar het lijstje is in ieder geval wel enorm indrukwekkend.

Openda speelde zich in de harten van Lens en is ondertussen ook bij de Rode Duivels aan de oppervlakte gekomen.

Hij laat al de interesse overigens niet aan zijn hartje komen en scoorde ook zaterdagavond nog eens een belangrijk doelpunt.

⚽️ Le but de Loïs Openda en vidéoMais qui va l’arrêter?? pic.twitter.com/4ntogYKSCu — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) May 6, 2023

Daardoor komt Lens wel heel dichtbij de Champions League-kwalificatie stilaan. En dus lijkt Openda misschien wel gewoon in Lens te blijven.

Hij ligt er nog tot 2027 onder contract en gaf eerder al aan dat hij de hymne van de Champions League wil horen met Lens.