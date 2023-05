Een voormalige Belgische voetbalhoop (ex-Anderlecht) beleeft een waanzinnige 2e seizoenshelft!

Jason Lokilo is nu 24 jaar oud. Als jongere sloot hij zich bij Crystal Palace bij de U18 aan. Hij speelde slechts één korte wedstrijd voor The Eagles, voordat hij periodes bij Lorient, Doncaster en het Poolse Gornik Leczna doorbracht.

De tijd begon te dringen voor de Belgisch-Congolese aanvallende middenvelder, die afgelopen zomer voor Sparta Rotterdam tekende en ook dit seizoen weinig speeltijd kreeg (7 optredens). Lokilo werd vervolgens uitgeleend aan Istanbulbulspor in Turkije en daar was de druppel.

Sinds zijn handtekening in de Turkse D1 is Jason Lokilo inderdaad op dreef: 4 goals en 3 assists in 12 wedstrijden. De beste balans uit zijn carrière tot nu toe. Zou hij terug in vorm naar Nederland kunnen terugkeren of zouden zelfs Belgische clubs geïnteresseerd zijn?

🌟 Jason Lokilo [@jasonlokilo] is the highest-rated player for Istanbulspor this season.



He has the 2nd-most goal contributions, despite playing just 12 games 🤯



The 24-year-old has 4 goals and 3 assists in 10 starts and is playing a huge role in his side avoiding relegation. pic.twitter.com/ESmkDvG04j