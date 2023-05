Hein Vanhaezebrouck neemt geen blad voor de mond: "Dan mag hij meteen vertrekken"

Bij KAA Gent stond Gift Orban opnieuw in het basiselftal. Hij bedankte tegen Standard meteen weer met een doelpunt.

Vorige week hield Hein Vanhaezebrouck Gift Orban uit het basiselftal, waardoor hij misnoegd was. Dit weekend zat Orban bij de eerste elf en scoorde hij op het halfuur tegen Standard.

De handjes even achter de oren bij het vieren van het doelpunt, maar Hein Vanhaezebrouck zag er geen kwaad is. Hij is blij dat zijn speler niet graag op de bank zit, want er zijn anderen.

Orban houdt er niet van om op de bank te zitten. “Als hij daar tevreden mee zou zijn, mocht hij meteen vertrekken”, spreekt Hein Vanhaezebrouck duidelijke taal bij Het Nieuwsblad.

De spits van KAA Gent wil altijd op het veld staan en goals scoren voor zijn werkgever. In tegenstelling tot andere spelers. “Ze bestaan, hoor, de jongens die zeggen: Laat mij maar op de bank zitten en elke keer de premie incasseren. Maar hij is niet zo. Daar ben ik blij mee”, besluit de trainer van de Buffalo’s.