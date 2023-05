Ronny Deila heel openhartig: "We hebben hulp nodig"

Standard verloor afgelopen weekend in eigen huis met 1-2 van KAA Gent. Een nederlaag waarop Ronny Deila duidelijk niet gerekend had.

Standard zal stevig moeten uitpakken als het nog kans wil maken op een Europees ticket. En zelfs dan is het nog afhankelijk van wat er in de andere wedstrijden gebeurt.

Cuypers en Orban trapten afgelopen weekend de Europese droom van de Rouches in het seizoen van de heropstanding van de Luikse club stevig aan diggelen.

De achterstand van Standard op KAA Gent loopt zo op tot vijf punten, waardoor de terugmatch onvoldoende is om het goed te maken. De Buffalo’s zullen dus elders nog punten moeten verliezen wil Standard Europees spelen.

“We hebben ons lot niet meer in eigen handen”, besefte Deila bij Het Belang van Limburg. “Als wij onze job doen, zien we wel wat er gebeurt. Maar de situatie is duidelijk: we hebben hulp nodig van andere teams.”

Een goed begin zou al zijn dat Standard zelf zes op zes pakt in de twee wedstrijden tegen Westerlo. Lukt dat niet, dan wordt het heel erg moeilijk voor Deila en co.