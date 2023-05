🎥 De Bruyne kan Courtois enkel met een wereldgoal kloppen, Real en City houden elkaar in evenwicht

In de eerste heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League hebben Real Madrid en Manchester City....... Kevin De Bruyne scoorde een wereldgoal.

Real Madrid en Manchester City waren niet van plan om er een gesloten match van te maken, met al vanaf de aftrap een hoge intensiteit. Na 8 minuten moest Courtois een eerste keer redding brengen op een schot van De Bruyne.

Real zag af in het eerste kwartier, Courtois moest maar liefst vier keer redding brengen. Real Madrid wachtte vooral af, maar was uiteindelijk wel de gevaarlijkste ploeg. Na 35 minuten was het raak voor de thuisploeg.

Camavinga stak zowat het hele veld over, vond Vinícius Júnior en die knalde de bal onhoudbaar en hard in doel. 1-0 bij de rust. Aan het begin van de tweede helft stonden de twee Belgen weer oog in oog. Courtois redde weer, maar de vlag ging de hoogte in.

Wereldgoal De Bruyne houdt City recht

City geraakte er niet uit, maar een bom van Kevin De Bruyne zorgde tot voor de 1-1. Een afvallende bal werd door Gündogan voor zijn voeten gelegd en De Bruyne knalde de bal hard in doel. Courtois was deze keer kansloos.

Ederson moest daarna nog eens redding brengen, maar het bleef 1-1 in Madrid. De pegel van De Bruyne zorgt ervoor dat City volgende week in de terugmatch nog alle kansen heeft.

De wereldgoals van Vinicius en De Bruyne