OH Leuven is belangrijke speler kwijt en ze krijgen er zelfs geen euro voor

OH Leuven heeft geen akkoord kunnen vinden met Musa Al-Tamari en moet hem dus transfervrij laten gaan. Lang heeft hij niet moeten wachten op een nieuwe club...

De Jordanische international heeft een akkoord met het Franse Montpellier. De 26-jarige flanaanvaller scoorde dit seizoen zes keer en gaf zes assists voor OH Leuven. De Vlaams-Brabanders hadden hem graag gehouden, maar konden niet tot een akkoord komen.

Hij werd vorige zomer al in verband gebracht met een transfer naar Nantes, maar dat sprong toen af. Het pijnlijke is dat OH Leuven er nu niets voor vangt terwijl zijn waarde toch op een kleine 2 miljoen wordt geschat.