Titelmatch een formaliteit voor RWDM? Derby tussen mannen en wel héél jonge Anderlechtenaren

RWDM kan komend weekend kampioen spelen als ze winnen van RSCA Futures. De kans dat dat gebeurt, is wel héél groot te noemen. Want Guillaume Gillet moet al heel diep in de jeugdploegen van Anderlecht gaan tasten om aan spelers te komen.

RWDM speelt thuis voor een vol huis en weet wat het moet doen: winnen. In de play-offs blikten ze de Futures al eens in met 0-4 en het ziet er niet naar uit dat die hen nog een strobreed in de weg kunnen leggen op weg naar promotie. De spelers van de A-kern van Anderlecht die nog in aanmerking kwamen voor een selectie zijn allemaal op vakantie. De laatste keer dat ze wonnen dateert zelfs al van 11 februari. Nu moet Gillet het doen met jongens als Monticelli, Moonen, Diallo en Degreef, allemaal jongens van 18. Tajaouart, Vergeylen en Baouf zijn zelfs nog maar 17. Jongens met talent, maar nog niet klaar voor volwassenenvoetbal. RWDM heeft zijn lot in eigen handen en lijkt dat niet meer te zullen weggeven. Bij SK Beveren zijn ze uiteraard niet gelukkig dat de A-kernspelers van Anderlecht er niet bij zijn.





