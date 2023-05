Toch Champions League voor Noa Lang? Topclub wil hem: "Daar is sprake van"

Club Brugge gaat Noa Lang deze zomer waarschijnlijk verkopen. Aan wie, is nog maar de vraag. Lang wou vorig seizoen al een transfer, maar geraakte toen niet weg. Nu zijn in zijn vaderland een paar topclubs geïnteresseerd.

Zo werd al geopperd dat een terugkeer naar Ajax tot de mogelijkheden behoorde. En dat kwam ook ten sprake in het praatprogramma Veronica Offside. Presentator Wilfred Genee had daar blijkbaar meer informatie over.

Hij zou Lang afraden naar de Amsterdammers te gaan op dit moment. "Er moet eerst een fundament komen. Als dat er niet is, moet je zulke types niet binnenhalen. Noa is een geweldige speler, die kan dat zeker aan en kan ook zeker het verschil maken. Alleen niet zoals het er nu uitziet."

Genee hoorde echter van andere interesse. Die van PSV meer bepaald. "Daar is ook wel sprake van, begrijp ik, stiekem in de wandelgangen", stelt de presentator. "Bij PSV is iets meer structuur nu en is de basis wat meer in orde. Dat zou beter passen, denk ik", stemde Wesley Sneijder in.

"Dat zou ik niet heel gek vinden. Ik denk dat Ruud van Nistelrooij dat wel prima kan. Als wij trainer zouden zijn van Noa Lang, dan zou er ook niets gebeuren. Het gaat erom hoe je die jongen benadert."