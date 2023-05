"Uitgemaakte zaak!" - Messi heeft beslist waar zijn onmiddellijke toekomst ligt, deze hallucinante som gaat hij verdienen

Wordt het Barcelona? Blijft hij bij PSG? Of trekt hij toch naar het Midden-Oosten? De vraag waar Lionel Messi volgend seizoen zal spelen, houdt veel mensen bezig. Maar volgens persbureau AP heeft hij zijn keuze al gemaakt en is er zelfs al een akkoord.

Als we de anonieme bron van AP mogen geloven is "het een uitgemaakte zaak". Messi zou gekozen hebben voor Al-Hilal in Saoedi-Arabië en zou daar een monstercontract kunnen ondertekenen.

De bijna 36-jarige gaat zelfs meer verdienen dan Cristiano Ronaldo. Er wordt gesproken over 450 miljoen en meer. “Het gaat om een uitzonderlijk contract, van enorme omvang. Momenteel werken we de details uit", aldus diezelfde bron.

"De onderhandelingen hebben veel minder lang geduurd dan eerder dit jaar met Cristiano Ronaldo. Net als bij de Portugees wordt het kapitaal voor de investering gehaald bij het staatsinvesteringsfonds PIF (Public Investment Fund).”

Messi is eind dit seizoen transfervrij en de relatie met PSG is enorm verzuurd de laatste maanden. “Als de club hem een contractverlenging wou aanbieden, was dat allang gebeurd”, klinkt het bij een bron binnen PSG. Ook ex-Barcelona-ploeggenoten Jordi Alba en Sergio Busquets worden door Al-Hilal het hof gemaakt.