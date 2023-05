Vader Messi komt met duidelijk statement na nieuws dat zoon rond is met Saoedische club

Het Franse persbureau AFP lanceerde vandaag met stelling dat Lionel Messi een akkoord heeft voor volgend seizoen met Al-Hilal. Vader Jorge Messi heeft in een statement echter korte metten gemaakt met dat nieuws.

"Pas na het seizoen nemen we een beslissing", laat hij in een statement weten. "Er zijn altijd geruchten en velen gebruiken de naam van Lionel om bekendheid te krijgen, maar er is maar één waarheid en die luidt dat er nu niets speelt. Er is geen mondeling akkoord en er is al helemaal niets getekend. Pas na dit seizoen gaan we overwegen."

Er werden ook al bedragen van een loon rond de 400 miljoen euro per jaar gelanceerd. Naast Al-Hilal wil ook Barcelona hem nog steeds terughalen, maar de Catalanen moeten rekening houden met hun financiën. Een rentree in Camp Nou wordt dan ook heel moeilijk.