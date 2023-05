Is dit de oplossing voor Standard bij afwezigheid van Zinckernagel?

Standard moet het al even doen zonder Philip Zinckernagel, die geblesseerd raakte aan de kuit tegen Charleroi. Ronny Deila heeft misschien een oplossing die de supporters leuk zouden vinden.

Ronny Deila is al even op zoek naar een vervanger voor Philip Zinckernagel in de kern, maar de conclusie is: een echte afwerker loopt er niet rond in de Vurige Stede.

De laatste keer dat er iemand 'veel' scoorde als spits was Renaud Emond in 2017-2018 met vijftien doelpunten.

De negen van de huurling van Olympiakos Zinckernagel waren dus zeker niet slecht, hij is dan ook de bestscorende Rouche dit seizoen.

Maar de laatste weken moeten ze het dus zonder de 28-jarige aanvaller doen. En dat zorgde voor gepuzzel bij Deila.

Samen?

Tegen Westerlo kan Deila wel opnieuw rekenen op William Balikwisha. En wie weet wordt hij wel eens gekoppeld aan Cihan Canak?

De twee speelden nog maar zelden samen op het veld. Ze hebben ook nog nooit elkaar een assist gegeven. Misschien een mooi moment in de play-offs? De fans zouden het graag zien.