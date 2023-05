Thomas Chatelle heeft bijzonder goed nieuws voor KRC Genk

KRC Genk is volop in de titelstrijd verwikkelt. Het is ook uitkijken hoeveel spelers na dit seizoen zullen vertrekken.

Eén van de pionnen van KRC Genk die al een overeenkomst heeft om te vertrekken is doelman Maarten Vandevoordt. Normaal blijft hij nog één seizoen bij de Limburgers en trekt hij daarna naar Leipzig.

Normaal, want tijdens de wintermercato was te horen dat de Duitse club hem in januari of ten laatste deze zomer toch al naar Duitsland zou willen zien komen. Ze hebben dringend een doelman nodig.

Thomas Chatelle vindt dat helemaal geen goed idee en maakt de vergelijking met Thibaut Courtois. “Als je Vandevoordt vergelijkt met Courtois op dezelfde leeftijd, dan was die laatste toch veel rijper”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Hij ziet dan ook goed nieuws voor KRC Genk, zodat Vandevoordt alsnog een jaartje extra blijft. “Courtois was 18 toen hij kampioen werd met Genk. Hij was al zo matuur. Abnormaal. Vandevoordt is nog niet klaar om naar Leipzig te gaan. Dat is het verschil”, klinkt het nog.