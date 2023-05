"Iedereen wil trouwen met Vincent Kompany"

In Engeland is Vincent Kompany stilaan de koning te rijk. Hij blijft de overwinningen opstapelen met Burnley.

Vincent Kompany was al even kampioen met Burnley in The Championship, maar blijft wel focussen op extra overwinningen.

Ondertussen heeft Burnley zelfs al de kaap van de 100 punten weten te ronden - weinig ploegen hebben hem dat al voorgedaan.

© photonews

Een absoluut topseizoen dus voor The Clarets en voor Vincent Kompany zelf, die ondertussen al genoemd werd bij diverse topclubs uit de Premier League.

Speciaal

"Alles wat je ziet is eigenlijk een fractie van wat er aan de hande is. Ik denk dat enkel zijn familie echt weet hoe speciaal hij is", aldus Alan Pace bij BBC.

De voorzitter van Burnley is vol lof voor de coach: "Iedereen wil met hem trouwen, maar ik hoop dat hij lang hier zal blijven. Hij is een van de meest speciale mensen die ik ooit al zag."