🎥 Rondje Europa: Courtois, Hazard en 2 keer scorende Lukaku vieren fraaie triomfen, pure ellende bij Milan en Spurs

Het is weer een drukke voetbaldag geweest in Europa. Met een scorende Romelu Lukaku als één van de hoogtepunten. 'Big Rom' was één van de juichende Belgen door de zege van Inter, net zoals Courtois en Hazard dat waren in Madrid.

Serie A

Is er een betere manier om je verjaardag te vieren dan een bal in de winkelhaak te pegelen? Wellicht niet. Dat is dan ook exact wat Romelu Lukaku deed in de match van Inter tegen Sassuolo. Met een echte raket bracht de spits de stand op 1-0.

Na de owngoal van Tressoldi Netto en de treffer van Lautaro zat Inter helemaal op rozen, al deed Henrique wel nog iets terug. Frattesi bracht zowaar de spanning nog helemaal terug. Lukaku deed er dan in de slotfase nog maar een doelpunt bij en legde de eindstand vast: 4-2.

LE MISSILE DE ROMELU LUKAKU 🚀 pic.twitter.com/VksNL1errd — Inter FR (@InterMilanFRA) May 13, 2023

Stadsgenoot Milan vergaat het ondertussen heel wat minder, dat was al duidelijk in de heenmatch van de halve finales van de Champions League. Uit bij Spezia, nota bene een ploeg die een degradatieplaats bekleedt, volgde een bevestiging van die trend. Spezia won met 2-0 en pakte zo gouden punten. Bij Milan groeit de onrust.

La Liga

Bij Real Madrid was er zowaar nog eens een basisplaats voor Eden Hazard. Na een uur werd hij vervangen door Vinicius. Courtois stond zoals altijd onder de lat en zag Asensio twintig minuten voor affluiten de ban breken tegen Getafe. Het bleef bij 1-0.

Premier League

In de Premier League profiteerde Man United (2-0-winst tegen Wolves) van het puntenverlies van Newcastle (2-2 bij Leeds). Over de degradatie van Southampton kon u HIER al meer lezen. Minstens even frappant: Tottenham mag een kruis maken over Champions League-voetbal volgend seizoen. Het verloor met 2-1 bij Aston Villa.

Bundesliga

In Duitsland gaan Bayern München en Borussia Dortmund verder met het voeren van hun titelstrijd en dat gaat gepaard met heel wat goals. Bayern maakte er liefst zes tegen Schalke via Müller, Kimmich, Gnabry (2x), Tel en Mazraoui. Ook Dortmund-Mönchengladbach werd een spektakelstuk: 5-2. Bayern heeft wel één punt meer in de stand.