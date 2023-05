🎥 Absolute rampdag voor Lavia en Onuachu, maar Rode Duivel Mangala schrijft op positieve wijze geschiedenis

Voor Belgen als Lavia en Mangala of een speler met een link met ons land zoals Onuachu zijn de emoties hoog opgelopen in de Engeland. Mangala is vandaag wellicht de gelukkigste Rode Duivel in de Premier League.

De man met twee caps achter zijn naam, maakte met Nottingham Forest de verplaatsing naar Stamford Bridge. En Mangala toonde zich ook belangrijk. Na een inworp stond de international alert op te letten aan de zestien meter en vervolgens pakte hij uit met een listig balletje in de lucht. Op zijn aangeven kon Awoniyi de 2-2 binnenkoppen. De allereerste @premierleague-assist van @JMangala_8 zou wel eens van goudwaarde kunnen zijn! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/DdX3gZe3f0 — Play Sports (@playsports) May 13, 2023 Daar bleef het ook bij: voor Nottingham Forest een belangrijk punt in de degradatiestrijd. Het heeft nu twee punten voor op Everton, dat wel een match minder gespeeld heeft maar morgen aan de bak zal moeten tegen leider Manchester City. Ondertussen is het doek wel gevallen voor Roméo Lavia en voormalig Genk-spits Paul Onuachu. Zij verloren met Southampton met 0-2 van Fulham. Het kan hierdoor geen enkele ploeg meer inhalen: Southampton degradeert na elf jaar uit de Premier League.