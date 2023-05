Het is gebeurd! Eden Hazard maakt mee wat werkelijk niemand nog voor mogelijk hield

Niemand die het nog mogelijk hield of er nog een cent voor gaf. En toch. Eden Hazard gaat nog eens de rol van titularis opnemen bij Real Madrid.

Voor De Koninklijke staat zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen Osasuna op het programma. Real heeft via sociale media zijn basiselftal reeds vrijgegeven. Tot ieders verbazing staat tussen die elf ook het rugnummer 7 en de naam van Eden Hazard.

Zoals bekend zijn de speelkansen van Hazard bij Real Madrid de laatste jaren bijzonder gering. Zelfs in wedstrijden die er amper toededen liet Ancelotti hem soms niet van de bank komen, laat staan dat er een basisplaats voor hem weggelegd was.

Tegen Osasuna zal Hazard voor het eerst in vijf maanden nog eens aan de aftrap verschijnen. De match start om 21u. Er zullen dus twee Belgen van de partij zijn bij Real Madrid, want Thibaut Courtois neemt naar goede gewoonte zijn plek onder de lat in.