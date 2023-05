Klasse: Jonathan Lardot de gebeten hond bij de supporters van Cercle Brugge, coach Muslic komt met deze reactie

Bij de supporters van Cercle Brugge was Jonathan Lardot de gebeten hond na de 0-4 nederlaag tegen KAA Gent. Ook de Brugse coach had een en ander te vertellen.

Bij Cercle Brugge kreeg Christiaan Ravych twee keer op vijf minuten een gele kaart. "Dat is streng, want hij maakte maar twee fouten", aldus coach Miron Muslic achteraf.

Zeker over de tweede gele kaart was er wel wat te doen, omdat Cercle (en niet Gent) eigenlijk de inworp had moeten krijgen.

In #CERGNT bewees 4de ref Bourdeaud’hui nutteloze van zijn functie. Had inworp moeten corrigeren (gebeurde onder zijn neus) tgv @cercleofficial waardoor Ravych niet tweede gele kaart ging krijgen. Drong wel aan bij Lardot om Muslic gele kaart te geven. Fin ruimte voor de VAR 🀐 — Hedwig Yde (@YdeHedwig) May 14, 2023

Was dus een inworp voor cercle ,dus geen rood, het had dus een heel andere match kunnen zijn,met een deftige scheids en var ! #CERGNT May 14, 2023

Op het moment zelf ging de coach ook uit zijn plaat en kreeg hij zelf ook een gele kaart. Toch was Muslic achteraf niet te beroerd om toe te geven dat de gele kaarten op zich gewoon terecht waren.

"Ja, ze zijn allebei terecht. Het is niet slim van Ravych. Bij de eerste doet hij een domme dribbel en bij de tweede was hij ook gewoon te laat."

Leren

Muslic zette zijn verdediger wel ook uit de wind: "Hij is 20 jaar oud en speelde nu twintig matchen op een rij."

"Hij is de beste verdediger bij ons, dit hoort bij wat voor hem ervaring opdoen is. We kunnen hier van leren."