Beerschot neemt afscheid van maar liefst vijf spelers

Beerschot houdt schoon schip in de spelerskern. Het stuurt maar liefst vijf spelers door na dit seizoen.

Beerschot neemt afscheid van vijf spelers, zo laat de club op zijn website weten. Leo Seydoux, Abraham Okyere, Frédéric Frans, Nicksoen Gomis en Ilias Moutha-Sebtaoui worden bedankt voor bewezen diensten. Met Dante Rigo, van wie het contract ook afloopt, is Beerschot in gesprek voor een verlengd verblijf.

Leo Seydoux en Nicksoen Gomis werden dit seizoen geleend van respectievelijk Westerlo en Sheffield. Beide verdedigers keren terug naar hun moederclub. Seydoux kwam dit seizoen als enige Beerschotspeler in alle officiële wedstrijden in actie, terwijl Gomis in één wedstrijd mocht invallen.

De contracten van Abraham Okyere en Ilias Moutha-Sebtaoui lopen af en worden niet verlengd. Ook het contract van Frédéric Frans als speler zal niet verlengd worden. Met de verdediger is Beerschot wel nog in gesprek over een verlengd verblijf in een andere rol.

Met middenvelder Dante Rigo zijn er op dit moment gesprekken over een nieuwe verbintenis bij Beerschot. Daar zal in de komende weken meer duidelijkheid rond komen. “Beerschot wil alle afscheidnemende spelers bedanken voor hun inzet en professionalisme en hen veel succes wensen in hun verdere carrière”, klinkt het nog.