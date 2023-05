De Bruyne kan héél prestigieuze prijs in de wacht slepen

De Belg won de Engelse equivalent van 'Profvoetballer Van Het Jaar' eerder al in 2019 en 2020, en strandde vorig seizoen achter Liverpool-speler Mo Salah.

Ook dit seizoen is De Bruyne genomineerd, naast ploeggenoot Erling Haaland, Bukayo Sako, Martin Odegaard, Harry Kane en Marcus Rashford.

De middenvelder was deze jaargang al goed voor 7 goals en 16 assists in de Premier League, en lijkt daarmee City naar een derde opeenvolgende titel op rij te loodsen. Vorige week scoorde hij nog een werelddoelpunt in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid.

Congratulations to @KevinDeBruyne and @ErlingHaaland!! 👏



They have both been nominated for @PFA Premier League Fans’ Player of the Year! pic.twitter.com/PguMOTkA4T