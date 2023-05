Philippe Clement laat met Monaco opnieuw punten liggen en zien de Champions League definitief wegglippen

AS Monaco heeft op het veld van Lyon verloren. Zo laat de ploeg van Philippe Clement opnieuw punten liggen en is het definitief voor de Champions League uitgeschakeld.

Nochtans kon de wedstrijd voor Philippe Clement en Monaco niet beter beginnen. Ze kregen een penalty na een fout op Wissam Ben Yedder. Hij zette de strafschop zelf om.

Enkele minuten voor de rust herstelde Lyon het evenwicht. Alexandre Lacazette scoorde op aangeven van Bradley Barcola. 1-1 was ook de ruststand.

Na de rust bracht Maxence Caqueret de thuisploeg op voorsprong. Hij stond op de juiste plaats om de bal in de rebound in doel te werken. Monaco drong nog aan, maar een kwartier voor het einde deed Rayan Cherki alle twijfels verdwijnen. Zo won Lyon met 3-1. Eliot Matazo speelde iets meer dan een uur.

Zo verspeelde Monaco opnieuw punten. Het pakte in de laatste 5 wedstrijden 4 op 15 en zo blijft het op een 4e plaats in de Ligue 1 staan. Het heeft met nog 2 matchen te gaan 8 punten achterstand op Marseille dat 3e staat. Daarmee is Monaco voor de Champions League uitgeschakeld. Enkel de top 3 heeft daar recht op. Lyon blijft na zijn zege 7e, maar komt op gelijke hoogte met Rennes.