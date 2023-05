Opsteker voor Vanhaezebrouck, Muslic komt met duidelijke woorden: "Verplicht aan fans"

Na de 0-4 overwinning van KAA Gent op bezoek bij Cercle Brugge zijn de Buffalo's quasi zeker van Europees voetbal. Maken ze het in eigen huis af?

KAA Gent heeft nog één overwinning nodig om helemaal zeker te zijn van Europees voetbal volgend seizoen.

Normaliter mag - zeker na de 0-4 op Jan Breydel - verwacht worden dat de Buffalo's het gewoon in eigen huis afmaken.

Vanhaezebrouck kan ondanks een lichte hersenschudding gewoon rekenen op Paul Nardi. En ook Vadis Odjidja is fit. "Voor Okumu en Lemajic komt de match dan weer te vroeg."

"Hoe sneller we dat Europees ticket kunnen veilig stellen, hoe beter. We moeten opletten, want Cercle Brugge zal op revanche belust zijn."

Revanche

Bij de bezoekers is Ravych geschorst na zijn twee gele kaarten in de heenwedstrijd. Coach Muslic wil zo lang mogelijk in de strijd blijven voor Europees voetbal.

"We zijn dat aan onze toeschouwers verplicht", azen ze bij De Vereniging effectief op revanche. Benieuwd wat het zal worden in de Ghelamco Arena.

