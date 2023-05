Speler van KAA Gent vraagt open en bloot voor transfer

KAA Gent staat voor een moeilijke transferzomer. Kamil Piatkowski weet alvast wat hij wil voor volgend seizoen.

Kamil Piatkowski windt er geen doekjes om als er naar zijn toekomst gevraagd wordt. De Poolse verdediger, gehuurd van Red Bull Salzburg, maar zonder aankoopoptie in de deal, wil heel graag in de Ghelamco Arena blijven.

“Ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik spreek geregeld met Salzburg, maar ik weet niet wat zij concreet willen. Na de laatste speeldag zullen we wellicht rond de tafel gaan zitten. Ik wil graag in Gent blijven, want ik heb het hier enorm naar mijn zin.”

Of Salzburg een deal wil sluiten die voor de Buffalo’s te betalen is, is maar zeer de vraag. De Oostenrijkers betaalden twee jaar geleden vijf miljoen euro voor hem.

“Dat wordt vermoedelijk niet zo makkelijk. Maar ik ga er alles aan doen om ook volgend seizoen voor AA Gent uit te komen. Ik ben zo fantastisch opgevangen: de coach, de andere leden van de staf en de spelers hebben me echt enorm geholpen. Het zou heel mooi zijn als ik ook volgend seizoen hier kan voetballen.”