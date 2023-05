Will Still gaat uit zijn plaat na puntendeling

Reims en Angers speelden dit weekend 2-2 tegen elkaar gelijk. Will Still - met de nodige ervaring in ons land - reageerde na de wedstrijd als door een wesp gestoken.

Reims was een hele lange periode heel goed bezig in de Ligue 1, maar momenteel loopt het soms wat minder. Tegen de hekkensluiter uit de Ligue 1 Angers werd nu ook maar 2-2 gelijkgespeeld. Reims staat zo elfde in het klassement. "We hebben het voetbal niet gerespecteerd en we verdienden niet te winnen", aldus Will Still na de wedstrijd tegen Walfoot. Catastrofische tegendoelpunten "Onze tegendoelpunten waren catastrofisch. Ik ben de eerste verantwoordelijke, want ik heb de taken niet kunnen overbrengen op de spelers." De ex-coach van Beerschot was zeer teleurgesteld: "Je kan zoveel doen en zelfs video's laten zien tijdens de rust, als de verdedigers na twintig seconden niet capabel zijn om te verdedigen houdt het op."