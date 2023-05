Eindelijk meer duidelijkheid over hoe Divock Origi er nu écht voor staat, één gerucht wordt alvast ferm tegengesproken

Divock Origi is tot dusver bij Milan slechts tien keer aan de aftrap verschenen. Dat voedt dan ook de verhalen dat een vertrek uit San Siro op til zou zijn. Vooral vanuit Turkije werd al belangstelling gemeld, met Besiktas, Fenerbahçe en Alanyaspor als geïnteresseerde teams. De laatste dagen werd Origi ook aan Aston Villa gelinkt.

Transferexpert Fabrizio Romano schept op sociale media enige duidelijkheid. "Divock Origi heeft kansen om Milan deze zomer te verlaten, want Engelse en Turkse clubs liggen op de loer om hem aan te trekken. Maar het is niet iets waar een stroomversnelling is in gekomen."

Divock Origi has chances to leave Milan in the summer with English and Turkish clubs keen on signing him, but it’s not something advanced now. 🔴🇧🇪 #Milan



Been told Aston Villa are not working on this possibility as things stand, despite recent reports. pic.twitter.com/VWIRSiVHVR