"Je weet dat de boemerang meer dan één keer terugkomt": voormalig bondscoach geeft Ronny Deila gouden tip

De leugens over zijn transfer naar Club Brugge vielen bij menig voetbalfans niet in goede aarde. Ronny Deila krijgt nu bijval van een ervaringsdeskundige...

Want ook Georges Leekens was niet vies van een leugentje over een transfer. Vraag dat maar aan KAA Gent. In 2007 zou de 'Mack the Knife' bijtekenen in Gent. "Alleen als ik tegen een boom rij, gaat de deal niet door." Om twee dagen later zonder boe of ba een contract te tekenen bij Sporting Lokeren.

"Ik was niet op mijn mond gevallen, hé. Ach, je communiceert op zo'n moment zonder na te denken, terwijl je beter kunt zwijgen. Volgens het spreekwoord is dat goud, hé. Achteraf gezien zou ik ook niet meer antwoorden op zulke vragen. Je weet dat de boemerang meer dan één keer terugkomt", komt de voormalig bondscoach voor Sporza met een gouden tip voor Ronny Deila.

Leekens was dus ook verbaasd over het geacteer van de kersverse Club-coach. "Ik was vorige week op de reünie met Club-spelers en hoorde daar al uit goede bron dat het geklonken was met Deila. Ik keek dus even vreemd op toen ik hem bezig hoorde voor de match tegen Westerlo. Omdat ik toch voor 90% zeker was. (knipoogt) Heb je hem?", sluit de Limburger op ludieke wijze af.