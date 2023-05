Nogmaals signaal dat Real Madrid Hazard liever kwijt dan rijk is na opvallende sneer van Ancelotti

Real Madrid moet zowat zijn hele aanval missen voor de verplaatsing naar Sevilla. Carlo Ancelotti lijkt echter niet geneigd om de wel fitte Eden Hazard op het veld te zetten. De Koninklijke lijkt hem liever kwijt dan rijk.

Hazard heeft nog één jaar contract en heeft al gezegd dat te willen uitdoen. Bij Real zouden ze liever van zijn zwaar loon verlost zijn. Op de persconferentie voor de wedstrijd vroegen de aanwezige journalisten aan coach Carlo Ancelotti of de ex-Rode Duivel wel moet blijven.

"Wat Hazard nodig heeft volgend seizoen ga ik met hem bespreken, niet hier", was hij niet blij met de zoveelste vraag over Hazard. "Hazard heeft een contract en zal hier normaal gezien dus gewoon blijven. Als hij niet blij is, moet hij vragen om de club te verlaten. Maar als hij blij is, zal hij blijven, zoals de anderen."