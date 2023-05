🎥 Straf: Ajax-speler geeft vuistslag aan supporter van tegenstander na racistische opmerking

In Nederland is er ophef ontstaan. Steven Berghuis van Ajax heeft na de wedstrijd tegen Twente een vuistslag aan een Twente-supporter uitgedeeld.

Ajax verloor op de laatste speeldag in Nederland op het veld van Twente. In Enschede werd het 3-1 en zo eindigde Ajax op een 3e plaats en speelt het volgend seizoen geen Champions League.

Na de wedstrijd onstond er beroering buiten het stadion. Op een filmpje is te zien dat Ajax-speler Steven Berghuis een vuistslag aan een supporter uitdeelde. Of het raak was, was niet duidelijk te zien.

Over de aanleiding is er nog onduidelijkheid. Berghuis zou, terwijl hij handtekeningen aan kinderen aan het uitdelen was, heel de tijd uitgescholden geweest zijn. Ook zou een supporter volgens Het Laatste Nieuws iets racistisch richting Brian Brobbey geroepen hebben. "Kankerzwarte", zou het geweest zijn, waarna Berghuis de klap uitdeelde.

Een beveiliger van Ajax hield Berghuis daarna weg. Ajax reageerde al en zegt dat het de zaak eerst zal uitpluizen vooraleer het op het voorval zal reageren.