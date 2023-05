AS Roma en José Mourinho stellen teleur en dat heeft ook gevolgen voor een Belgische ploeg

AS Roma zal niet in de top vier eindigen in Italië. En dat heeft gevolgen voor de vicekampioen in België.

AS Roma is in de Serie A niet aan een bijster goed seizoen bezig. De club van José Mourinho moet zelfs vechten voor een Europees ticket.

Zaterdag verloor Roma met 2-1 van Fiorentina en dus is de top vier buiten bereik. En daarmee ook de tickets voor de Champions League. Dat kan Roma wel nog behalen als het komende woensdag de finale van de Europa League wint tegen Sevilla.

En dat Roma via de competitie zijn Champions League ticket niet kan bemachtigen heeft ook gevolgen voor een Belgische ploeg. Want als het dat wel had gedaan en de Europa League had gewonnen, dan moest de vicekampioen in België een voorronde minder spelen.

De vicekampioen in België komt nu terecht in de tweede voorronde van de Champions League, dat had dus de derde kunnen zijn dankzij AS Roma.