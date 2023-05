Blessures teisteren Racing Genk vlak voor cruciale wedstrijd tegen Antwerp

Zondag speelt Racing Genk de belangrijke wedstrijd tegen Antwerp. Beide ploegen moeten winnen om nog kans te maken op de landstitel. Al zal Racing Genk het mogelijk zonder twee van hun smaakmakers moeten doen.

Na de wedstrijd tegen Club Brugge kreeg Racing Genk slecht nieuws te verwerken. Bryan Heynen moest met een knieblessure het veld verlaten. Een ernstige blessure lijkt het op het eerste zicht niet, maar de wedstrijd van zondag halen wordt bijna een onmogelijke missie voor de sterkhouder op het middenveld.

Heynen is niet de enige die geblesseerd uit de strijd kwam. Mike Trésor is namelijk ook onzeker voor de wedstrijd van zondag. De smaakmaker van Racing Genk heeft een liesblessure en de kans lijkt klein dat hij zondag van de partij zal zijn in de wedstrijd van het jaar.