Een vertrek van Lois Openda bij RC Lens is heel realistisch

In het team van het jaar, 20 doelpunten en kwalificatie voor de Champions League. Een debuut jaar om van te dromen voor Lois Openda bij RC Lens. Zijn voorzitter is dan ook realistisch over een mogelijke transfer.

Lens-president Joseph Oughourlian weet dat het moeilijk zal zijn om Lois Openda te behouden na het succes dat hij persoonlijk en RC Lens heeft behaald. "We zijn een club die Europa in zal gaan. Dat het de Champions League is, maakt me verheugd. Dit seizoen hadden we een geweldig team en fantastische fans. Na al die zware jaren in de Ligue 2 kon iedereen profiteren van dit geweldige moment."

"Lens is als club helemaal veranderd", vertelde de voorzitter die vijf jaar het beleid uittekent. "Toen ik de club overnam, hadden we zeventien miljoen euro aan inkomsten. Nu gaan we honderdtwintig miljoen euro halen. Ik kijk met trots naar ons geleverde werk. De Champions League, dat had ik me nooit voor kunnen stellen."

Of hij zijn succesformatie compleet kan houden, betwijfelt de voorzitter. "Die dingen heb je niet in de hand. We hebben ons geplaatst voor de Champions League, maar we zijn ons bewust van de omvang van de prestatie. Als de grote clubs komen voor onze uitblinkers, kunnen we niet veel doen. Dan moeten we ons voorbereiden op de vervangers."