Kompany gaat vol voor Gift Orban, maar krijgt fameuze concurrentie: megaslag voor KAA Gent op til

De kans dat Gift Orban volgend seizoen nog bij KAA Gent speelt is bijzonder klein te noemen. Niet dat Hein Vanhaezebrouck hem kwijt wil, maar zijn bestuur kan quasi niet weerstaan aan de lokroep van de vele miljoenen die hun kant zullen opkomen. Het legioen clubs dat hem wil, is indrukwekkend.

Onlangs vroegen we Orban nog welke competitie hem het best zou liggen of waar hij het liefst zou spelen. Het antwoord? "Zo hoog mogelijk, bij een zo groot mogelijke club", klonk het bij de 20-jarige van zelfvertrouwend blakende Nigeriaan. De spits van de Buffalo's ziet zichzelf binnen afzienbare tijd bij een ploeg à la Real Madrid spelen. Da's hoezeer hij in zijn kwaliteiten geloofd.

Tussenstap

Maar het zal waarschijnlijk wel met een tussenstap worden. We hebben u al op de hoogte gebracht van de interesse van het Franse Lille, dat hem ziet als de ideale opvolger van Jonathan David, die ze ook al bij Gent weghaalden. Dat er al eens megasom-onderhandelingen geweest zijn tussen beide clubs is wel een troef voor de grensclub.

Union Berlin, Eintracht Frankfurt... ook in Duitsland hebben ze hem al opgemerkt. Maar wie er ook concreet zal worden: het Burnley van Vincent Kompany. Het is geen geheim dat de voormalige Anderlecht-coach de Belgische competitie nog nauwgezet opvolgt.

Serieuze transfersom

Ook hem is het torinstinct van Orban niet ontgaan. Kompany heeft versterkingen nodig om volgend seizoen in de Premier League mee te draaien. Hij is ervan overtuigd dat hij van Orban een wereldster kan maken. Eerder maakte hij Manuel Benson en Anass Zaroury al enorm efficiënt, een werkpunt van beiden. Met een speler die de goal al weet staan, denkt hij nog meer te kunnen doen.

Kompany kreeg van zijn bestuur al de belofte dat hij qua budget volledig gesteund zal worden. Hij mocht al 15 miljoen euro uitgeven voor centrale verdediger Jordan Beyer. Dan kan er voor een spits wel nog iets meer af. Al zal Gent naar verluidt zoeken om de recordsom van Jonathan David te benaderen. Die werd voor 27 miljoen aan Lille verkocht. Dus dat wordt al een fameuze investering.

Wie er altijd het best zal uitkomen als er een strijd is om de speler: KAA Gent. Die mogen straks weer welkome miljoenen opstrijken. Het zal nodig zijn om een competitieve ploeg te bouwen.