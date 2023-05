Standard plots op één match van een triest record

Standard krijgt zaterdag op bezoek bij KAA Gent in de Ghelamco Arena een laatste kans op winst in de play-offs. Ze staan op een match van een triest record.

Standard kon zich uiteindelijk niet plaatsen voor play-off 1, maar ook in play-off 2 gaat het niet goed met de Rouches.

Met 2 op 15 bengelen ze helemaal onderaan ondertussen, de 0-4 tegen Cercle Brugge was de zwaarste nederlaag thuis ooit tegen de Bruggelingen.

© photonews

Het Europees ticket kwam nooit dichtbij, ondertussen vertrok coach Ronny Deila ook al naar Club Brugge en is er dus wat chaos.

Zonder zege?

Als er ook in Gent niet gewonnnen zou worden, dan is het de eerste keer ooit dat Standard niet wint in de play-offs.

Ook voor Gent staat er niets meer op het spel, zij zijn al zeker van een Europees ticket. Benieuwd of Standard daar kan van profiteren.