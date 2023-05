Te zot voor woorden! Benzema lijkt Real Madrid te verlaten, want... hij kan megasalaris verdienen én mag zijn eigen club kiezen

We dachten eerst dat het een grap was, maar blijkbaar toch niet. Karim Benzema zou op het punt staan om Real Madrid te verlaten. Naar welke club is nog niet geweten, want het bod dat hij gekregen heeft, komt van... een land.

Blijkbaar heeft Saoedi-Arabië er heel veel voor over om de Franse superster in hun competitie te krijgen. De leiding van de oliestaat heeft een jaarlijks salaris van 100 miljoen euro voor hem klaarliggen, maar dat is zeker nog niet alles. Hij mag ook al zijn portretrechten zelf behouden en... mag zijn eigen team kiezen waar hij wil spelen. Ongezien, denken we dan. Saoedi-Arabië wil ook dat hij als ambassadeur fungeert om het WK 2030 binnen te halen. Volgens bronnen in de Spaanse pers overweegt de topschutter van de Koninklijke het bod serieus. Bij Real loopt zijn contract eind juni af, maar er lag al een nieuwe verbintenis klaar voor de 35-jarige spits, die zeker nog niet versleten is. Volgens de Spaanse pers had hij deze week moeten tekenen, maar dat is nog niet gebeurd.