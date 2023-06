Na het vertrek van vdk bank: wat met de toekomst van KAA Gent?

Woensdag kondigde vdk bank aan dat het na 35 jaar als hoofdsponsor van KAA Gent stopt. Het einde van een tijdperk, maar wat zal de toekomst brengen?

KAA Gent zit al een hele tijd in onrustige tijden. Trainer Hein Vanhaezebrouck opperde al verschillende keren dat er investeringen moeten komen. Anders zou de club in de toekomst meer en meer de voeling met de top verliezen. Ook sportief manager Michel Louwagie haalde al eerder aan dat er extra geld moet komen.

Het nieuws van woensdag, hoofdsponsor vdk bank kondigde aan dat het vanaf volgend jaar geen hoofdsponsor meer zal zijn, kwam in die zin ongelegen. Toch was er ook positieve noot in de communicatie van de bank: "Er staat een stevige voetbalclub die klaar is voor de toekomst".

Het lijkt er dus op dat vdk bank er alle vertrouwen in heeft dat het met de toekomst van Gent goed zit. Mogelijk is er achter de schermen meer aan de gang dan dat ze aan de buitenwereld doen uitschijnen. Zo zou het kunnen dat er al nieuwe investeerders klaarstaan.

Zo gaf Tom Vandenbulcke, communicatiemanager bij Gent, bij Het Nieuwsblad al aan dat "er binnenkort op een persconferentie toelichting bij de partnerships voor volgend seizoen zal gegeven worden". Wellicht zullen we dan meer weten.

Bij die onderhandelingen is vdk bank overigens nog altijd betrokken, want CEO Leen Van den Neste zal nog een tijdje in de raad van bestuur van Gent blijven. "Op die manier verzorgen we de goede overgang naar de nieuwe hoofdsponsor. En ook in de zoektocht naar nieuwe investeerders", aldus de CEO. Zo zal vdk bank mee voor een goede toekomst van de club proberen te zorgen.