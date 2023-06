Ontslagen voorzitter van RWDM doet zijn verhaal over wat er dit seizoen allemaal gebeurde

Thierry Dailly werd door John Textor bij RWDM aan de kant geschoven. De beschuldigingen zijn bijzonder zwaar.

Thierry Dailly werd door de Amerikaanse eigenaar van RWDM ontslagen als voorzitter. Dat gebeurde tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur, via een videoconferentie. “Ik ben verbijsterd”, reageert Dailly bij La Dernière Heure.

Dat heeft dan vooral te maken met de beschuldigingen die Dailly naar zijn hoofd kreeg. “Om het werk dat Julien Gorius en ik in de loop der jaren hebben gedaan in een persbericht van tien pagina's te vernietigen is verbijsterend. Het is het toppunt van John Textor's karakter.”

Volgens Dailly wil Textor met alle eer gaan lopen. “Maar RWDM is niet één persoon. Het is een heel team, en in het bijzonder een staf die het hele seizoen veel druk en bedreigingen van John Textor heeft gekregen. Dat ging zelfs zeer ver.”

Dat Dailly ook geld van de club verduisterd zou hebben raakt hem nog het meest. “Ik ontken alles voor 300% en ik bekijk de zaak momenteel met mijn advocaten, want dit zijn zeer ernstige beschuldigingen.”