RWDM lijkt nog een populaire en belangrijke pion - die bij heel wat clubs al op het lijstje staat - te verliezen (en wie gaat het wel willen doen?)

De volgende die vliegt? Vincent Euvrard heeft de bui waarschijnlijk al voelen hangen. De 41-jarige coach is zijn steun en toeverlaat bij RWDM kwijt en is niet van plan om naar de pijpen van de Amerikaanse eigenaar John Textor te dansen.

Euvrard maakte RWDM kampioen en heeft nog een contract tot medio 2025 bij de Brusselaars. De vraag is niet of hij dat zal uitdoen, maar wel wanneer hij er zelf de brui aan geeft of wanneer Textor hem aan de deur zal zetten, klinkt het binnen de club.

Ook andere clubs (Standard, OHL, Kortrijk) voelen al dat Euvrard en RWDM een huwelijk is dat op de klippen zal lopen en hebben geïnformeerd naar de coach. Da's niet verwonderlijk, want hij smeedde van RWDM echt wel een goed voetballend geheel. Zonder toegevingen, want eigenlijk had hij van Textor die vele Brazilianen meer minuten moeten geven.

Maar hij werd in zijn visie gesteund door Thierry Dailly. Nu die weg is, lijkt de relatie geen lang leven meer beschoren. Textor benadrukt dat hij een Belgische 'core' wil bij RWDM, maar dan toch eentje die vooral omringd wordt door spelers uit zijn andere clubs: Crystal Palace, Lyon en Botafogo.

Bij die eerste twee zou het vooral om jeugdige talenten gaan, bij die laatste over Brazilianen die hij in de kijker wil zetten om voor een meerwaarde door te verkopen. Of Euvrard daarmee akkoord gaat, is zelfs geen vraag. Ze zijn met weinig, de coaches die aanvaarden dat er van bovenaf gezegd wordt wie ze moeten opstellen.