Spionage in het Belgische voetbal: Heerlijke anekdote over Wesley Sonck en Club Brugge

Spionage in het Belgische voetbal, het gebeurt ook nu nog. Ploegen willen graag zoveel mogelijk informatie over hun tegenstanders.

In MidMid deed Ferrera een tijdje terug het verhaal dat hij als assistent van KAA Gent op spionage ging bij Cercle Brugge, vlak voor de bekerfinale. “De weken voordien maakte ik een pak analyses van de trainingen van Cercle. Ik kocht een groen-zwarte pet en ging gewoon aan de kant van het trainingsveld staan, vermomd als supporter”, klonk het.

En de trainers en hun assistenten bedenken zelfs heel sluwe plannetjes om informatie over hun tegenstander in te winnen. Een anonieme trainer doet een verhaal over Wesley Sonck, toen die nog bij Club Brugge speelde.

“We speelden tegen Club en Sonck was twijfelachtig. Met of zonder Sonck, dat maakte toch een groot verschil. Ik wist toevallig in welk hotel Club op afzondering ging”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Ik haalde de vrouwelijke manager van het hotel waar wij verbleven erbij en liet haar naar het hotel van Club bellen. Ze deed zich voor als de vrouw van Wesley Sonck en vroeg of ze kon doorverbonden worden naar zijn kamer. Hij bleek helemaal niet ingecheckt te zijn, dus wisten we meteen dat hij er niet bij was.”