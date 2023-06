Ook de Ligue 1 is afgelopen: Loïs Openda schittert opnieuw en nieuw puntenverlies voor Philippe Clement met zware gevolgen

Lens heeft op de slotspeeldag van de Ligue 1 tegen Auxerre gewonnen. Opnieuw was er een glansrol voor Loïs Openda. Hij scoorde en gaf een assist. AS Monaco en Philippe Clement gingen dan weer de boot in. Het speelde gelijk tegen Toulouse. Zo speelt het volgend seizoen geen Europees voetbal.

Voor de laatste wedstrijd van het seizoen ging Lens op bezoek bij Auxerre. Het speelde enkel nog voor de eer, want het was al zeker van een 2e plaats en het daarbijhorende kampioenenbal.

Halfweg de 1e helft opende Lens de score. Alexis Claude Maurice scoorde op aangeven van Loïs Openda. Net na de rust zette Lens Auxerre met de rug tegen de muur. Opnieuw scoorde Maurice. Halfweg de 2e helft was er via M'Baye Niang nog de aansluitingstreffer, maar Openda die in het slot nog gewisseld werd, zette de eindcijfers vast: 1-3.

Openda scoorde zo zijn 21e goal van het seizoen. Dat is een record bij Lens. Door de zege van Lens en de zege van Nantes was Auxerre zeker van degradatie naar de Ligue 2.

GELIJKSPEL VOOR MONACO

AS Monaco en Philippe Clement speelden nog volop mee voor de Europese tickets. Op de slotspeeldag ontving het nog Toulouse waar Brecht Dejaegere niet in de selectie zat. Monaco kende andermaal een moeilijke wedstrijd. In de 2e helft zat het nog meer in vieze papieren na de 0-1 van Zakaria Aboukhlal.

Wissam Ben Yedder kon nadien wel nog gelijk maken, maar in de toegevoegde tijd zette Rhys Healey de 1-2 op het bord. Zo verloor Monaco zijn laatste wedstrijd van het seizoen en bleef het zo op plaats 6. Daardoor speelt Monaco volgend seizoen niet in Europa.