'Nederlandse club wil topspeler bij kampioen Royal Antwerp FC weghalen'

Royal Antwerp FC pakte zondag de titel in de Jupiler Pro League. Het goede seizoen zorgt ook voor de nodige interesse in enkele spelers.

Marc Overmars heeft afgelopen zomer enkele rake transfers gedaan voor Royal Antwerp FC. Eén van de exponenten is ongetwijfeld Calvin Stengs. De Nederlander kwam op huurbasis over van OGC Nice.

In de deal tussen de Franse club en The Great Old is echter geen aankoopoptie opgenomen. Stengs ligt nog tot midden 2026 onder contract bij Nice. Antwerp zou hem graag aan boord houden, maar moet opnieuw aan de onderhandelingstafel zitten.

Volgens Franse media krijgt Antwerp daarbij stevige concurrentie. Die zou vooral uit Nederland komen. Feyenoord zou Stengs graag voor de neus van The Great Old wegkapen. Er zou gekeken worden om een definitieve transfer geregeld te krijgen.

Ook Antwerp zou Stengs heel graag definitief binnenhalen. Mocht de kampioen de Champions League halen, dan zal de marktwaarde van Stengs alleen maar de hoogte ingaan, waardoor het een heel interessante deal kan worden.