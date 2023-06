Gewezen coach van Kortrijk en Oostende spreekt over zijn samenwerking met ... Ivan Leko

Half oktober 2022 werd hij ontslagen bij KV Kortrijk. Daarna sloeg hij een heel andere weg in. En hoe gaat het nu met hem?

Adnan Custovic vond snel een nieuwe job en trok in januari 2023 naar Hajduk Split. Daar werd hij de assistent van nog een oude bekende: Ivan Leko.

De gewezen coach van Kortrijk en Oostende kende hem nog van bij Shanghai SIPG. "We hebben samengewerkt in China en die samenwerking kon ik altijd enorm appreciëren", aldus Custovic bij Walfoot.

"Toen hij me belde om naar Split te komen heb ik dan ook niet getwijfeld. Ik ben in Bosnië geboren en ken de geschiedenis van de club. Het is een grote club, met gepassioneerde supporters."

Tevreden

"Natuurlijk staat er daardoor veel druk op de ketel, maar het is ook net een goede zaak", aldus nog Adnan Custovic. "Dat is iets om van te genieten."

"Het was geen makkelijk seizoensbegin, maar uiteindelijk hebben we het in de laatste twaalf wedstrijden wel heel goed gedaan. We zijn tweede weten te eindigen én wonnen de Kroatische Beker, dus we zijn tevreden van dit seizoen."