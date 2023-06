Bommetje in Parijs: "Of hij wordt nu verkocht"

Een eeuwigdurende transfersoap lijkt het. Onlangs kondigde Killian Mbappé aan gewoon te zullen blijven in Parijs, maar dat is ineens geen zekerheid meer.

Want als het The New York Times er zich mee gaat moeien, dan is het serieus. In navolging van het Franse L'Équipe en het Engelse Sky Sports meldt de Amerikaanse krant dat Killian Mbappé de optie in zijn contract om te verlengen tot 2025 niet zal lichten. Daarvoor had hij nochtans de tijd tot 31 juli.

“Het is een beslissing die op onbegrip onthaald werd bij PSG”, aldus L’Equipe. “De club is in shock en er heerst geen leuke atmosfeer op dit moment. De beslissing werd officieel meegedeeld door het management van Mbappé, wat voor een aardbeving zorgde bij PSG. Het plan is dan ook klaar en duidelijk: of Mbappé verlengt zijn contract of hij wordt deze zomer verkocht.”

Het contract van de aanvaller loopt dus af in de zomer van 2024 en dat stelt de Franse topclub voor volgend dilemma: nu verkopen of hem gratis verliezen volgend jaar?

INFO L'ÉQUIPE. Kylian Mbappé a officiellement fait savoir au PSG, dans une lettre reçue ce lundi après-midi, qu'il ne lèverait pas l'option d'un an en plus dans son contrat. Une décision qui suscite l'incompréhension du PSG. https://t.co/EFFBOUL5Li pic.twitter.com/tPQQhoMVzg — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 12, 2023

Kylian Mbappé has written to PSG to tell them he won’t extend his contract by one year to 2025. That means his contract runs out next summer. PSG will not let him leave for nothing so he could be sold this summer. Discussions ongoing about a new PSG contract for Mbappé — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) June 12, 2023