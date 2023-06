Directeur Rode Duivels steekt spits hart onder de riem, wie wordt aanvoerder? "Hij voelt zich hier thuis"

Technisch directeur Jelle Schelstraete stond vandaag de pers te woord voor het tweeluik tegen Oostenrijk en Estland.

Schelstraete had het onder meer over wie de aanvoerdersband zou overnemen, nu Kevin De Bruyne er niet bij is met een hamstringblessure. "Wie de kapiteinsband zal dragen moet nog beslist worden, maar het zal of Thibaut Courtois of Romelu Lukaku zijn."

Die laatste stak hij een hart onder de riem, na zijn pijnlijke misser in de Champions League-finale. "We zullen er zijn voor Romelu als hij ons nodig heeft, maar we gaan ook niet anders dan anders tegen hem doen."

"Romelu voelt zich altijd thuis bij de nationale ploeg. Zijn prestaties uit het verleden zijn daar het bewijs van. Hij zal met de voeten spreken", is de technisch directeur rotsvast overtuigd.