'Kevin De Bruyne zal maandenlang aan de kant zitten door blessure'

De vloek van de finale van de Champions League mag je het wel noemen. Kevin De Bruyne moest zaterdag tegen Inter Milan noodgedwongen naar de kant.

Een half uur, langer heeft Kevin De Bruyne niet op het veld gestaan in de finale van de Champions League. Een hamstringblessure maakte een kruis over de finale van de Rode Duivel, die achteraf toegaf dat hij er al enkele weken mee sukkelde.

En zo kon De Bruyne de Champions Leaguefinale, net als in 2021 tegen Chelsea, niet uitspelen. Toen werd hij gechargeerd door Antonio Rüdiger. Het lijkt wel of de finale van het kampioenenbal vervloekt is voor onze landgenoot.

En zijn afwezigheid zou wel eens veel langer kunnen duren dan hem lief is. De Engelse krant Daily Mail spreekt van een mogelijke afwezigheid van maar liefst drie maanden. Daardoor zou hij nog heel wat missen.

Niet alleen de competitiestart met Manchester City in de Premier League zou aan zijn neus voorbijgaan, maar ook de Europese Supercup tegen het Spaanse Sevilla FC. Die staat ingepland op 16 augustus.