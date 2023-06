Verrassing van formaat! 'KAA Gent wil ook cashen op sterkhouder van wie niemand verwacht dat hij vertrekt'

KAA Gent beleefde een sterk seizoen met de beschikbare middelen. Enkele spelers konden zich stevig in het uitstalraam zetten.

KAA Gent haalde met Gift Orban ongetwijfeld de sensatie van de Jupiler Pro League binnen. De kans dat de Buffalo’s aan hem stevig verdienen deze zomer lijkt dan ook bijzonder groot geworden, ook al ziet Vanhaezebrouck hem liever niet vertrekken.

Orban was een absolute doelpuntenmachine voor KAA Gent, maar als je 15 miljoen euro of meer aan hem kan verdienen, dan mag de trainer zoveel aandringen om hem te houden, vertrekken zal hij in dat geval hoe dan ook.

Voorzitter Ivan De Witte liet op de voorstelling van de nieuwe hoofdsponsor en truitjes voor volgend seizoen echter vallen dat hij ook op Hugo Cuypers wel eens zou cashen. Als KAA Gent Orban en Cuypers ziet vertrekken, dan verliest het in één keer wel heel veel offensief geweld.

De Witte is echter formeel. Als er een goed bod komt, dan vertrekt ook Cuypers deze zomer in de Ghelamco Arena. “Dat zal misschien niet lukken, maar dat moeten we afwachten. We zijn pas juni”, zegt De Witte duidelijk aan Het Nieuwsblad.