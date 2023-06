Ex-speler vervolledigt de totaal nieuwe omkadering van Jong Genk

KRC Genk wil in de toekomst nog beter scoren met de beloften. Daarom krijgt Jong Genk een totaal nieuwe entourage.

Jelle Coen wordt de nieuwe trainer van Jong Genk. Coen maakt de overstap van Jong KV Mechelen. Peter Reynders, die het afgelopen seizoen de landstitel behaalde met de succesvolle U16-lichting van KRC Genk, wordt zijn assistent. Ex-voetballer Stijn Haeldermans vervolledigt de omkadering van Jong Genk. Hij wordt vanaf volgend seizoen Technisch Coördinator Jong Genk.

Coen werkte bij KV Mechelen nog samen met Wouter Vrancken. Hij kent dus de principes van Vrancken wat hem de ideale coach maakt om de youngsters bij Jong Genk volgens diezelfde ideeën ervaring te laten opdoen in het profvoetbal. Jong Genk vat ook volgend seizoen aan als ideale ploeg voor de jonge talenten uit onze academie om hun eerste stappen in het profvoetbal te zetten. De Challenger Pro League vormt de ideale tussenstap om hen voor te bereiden op het eerste elftal.

“Jong Genk moet voor georganiseerd en aanvallend voetbal staan met een hoge intensiteit en winnaarsgehalte. Dat is wat ik op en naast het veld wil zien”, aldus een ambitieuze Jelle Coen.

Ook rond de sportieve omkadering van Jong Genk worden belangrijke stappen voorwaarts gezet. Stijn Haeldermans, ex-speler van KRC Genk keert terug naar het oude nest. Haeldermans wordt Technisch Coördinator van Jong Genk. Haeldermans brengt heel wat ervaring mee uit het professioneel voetbal. Naast KRC Genk stond hij onder andere ook bij K Lierse SK, Standard Luik en Lommel tussen de lijnen.

In zijn nieuwe functie zal hij instaan voor de sportieve werking van Jong Genk. Hij zal waken over de kwaliteit van de kern om de opgelegde doelstellingen van Jong Genk te kunnen halen. Concreet staat hij in voor de transferpolitiek van Jong Genk en vormt hij de brug tussen Jong Genk en de A-kern wat de doorstroming van talent vlotter moet doen verlopen.

“Stijn is een Limburger in hart en nieren en kent als ex-speler de waarden en het DNA van de club als geen ander. Hij weet wat de verwachtingen van de sportieve werking zijn en kent de richting die Racing Genk in de toekomst uit wil. Het maakt van hem de juiste man op de juiste plaats”, klinkt het bij Head of Football Dimitri de Condé.