"Als er iemand geen matchritme nodig heeft, is hij het wel": Tedesco neemt het op voor déze twee spelers in het bijzonder

Zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach van de Rode Duivels wordt het. Domenico Tedesco nam het tijdens zijn persconferentie op voor enkele spelers.

Onder meer voor Jan Vertonghen, die al lang geen wedstrijd meer speelde. "Als iemand geen matchritme nodig heeft, is het Jan. Hij is zowel fysiek als mentaal ijzersterk."

Wie fysiek en mentaal ook ijzersterk is, is Romelu Lukaku. "We zijn heel blij dat hij hier is. Hij trainde heel goed. Ik snap de kritiek op hem niet zo goed. Voor mij is hij een van de beste spitsen ter wereld, hij weet dat en hij voelt dat. Er is absoluut geen twijfel over zijn kwaliteiten. We gaan hem elk mogelijk moment proberen te pushen om het beste uit zichzelf te halen."

Zal hij ook aanvoerder zijn tegen Oostenrijk? "Vanavond zullen we beslissen wie morgenavond de aanvoerdersband zal dragen. Het zal Thibaut of Romelu zijn."

Beste middenvelder ter wereld, maar kern is sterk genoeg"

Een veel belangrijkere vraag: wie zal de geblesseerde Kevin De Bruyne vervangen tegen Oostenrijk? "We zullen Kevin natuurlijk missen, want hij is de beste middenvelder te wereld. Gelukkig hebben we een sterke kern. Zijn vervanger zal het ongetwijfeld goed doen."