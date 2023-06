Fans zien bedrijvige De Ketelaere in België-Israël: "Doet deugd om hem nog eens zo te zien spelen"

Zeker in de eerste helft zagen we een bedrijvige Charles De Ketelaere tegen Israël. Het zal hem, na een rotseizoen in Milaan, alleen maar deugd doen.

Nog eens bevrijd kunnen spelen. Dat is precies wat Charles De Ketelaere nodig had na een rotseizoen met AC Milaan. Toegegeven, Israël bleek een bijzonder makke tegenstander voor onze beloften, maar zeker in de eerste helft liet 'CDK' bij momenten zijn klasse zien.

Met enkele gemeten steekpassen zette hij Largie Ramazani meermaals op weg naar doel, maar de ex-speler van Manchester United wist die kansen niet te benutten. Uiteindelijk wonnen onze beloften met 0-2, na twee snelle doelpunten van Nicolas Raskin in de tweede helft.

Ook de fans zagen een bedrijvige De Ketelaere tegen Israël. "Doet deugd om hem nog eens zo te zien spelen", viel er onder meer te lezen.

Dit is de échte Charles De Ketelaere!



Het doet deugd om hem nog eens zo bevrijd te zien spelen! https://t.co/5Clo92u5Tr — Nico Vanhaelen (@NVanhael) June 15, 2023

Comment je regrette d'avoir regardé Italie-Espagne alors que en même temps Charles De Ketelaere a donné une leçon de football au Pisrael. — pac (@acmilanfra1899) June 15, 2023

En partido de preparación rumbo al Europeo U21, Charles De Ketelaere salta a la cancha como capitán de Bélgica en un amistoso vs Israel.



Con todo Charles!



📸: @Scout7Calcio pic.twitter.com/J5VazYid3f — Milán Club LAT (@MCL_LAT) June 15, 2023

QUE DE LA MANO

DE CHARLES DE KETELAERE

TODOS LA VUELTA VAMOS A DAR 🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🤴🤴🤴🤴🤴🤴 https://t.co/79hnshcfJr — 🔫 (@GlockACM) June 15, 2023

Charles De Ketelaere vs Israele U21:



5 occasioni da gol create in 45 minuti

7.4 rating

30 tocchi pic.twitter.com/MRkLiZn89T — Mario Calandra (@MariusKalander) June 16, 2023