Radja Nainggolan terug naar Jupiler Pro League? "Vorig seizoen al met hem gesproken"

Radja Nainggolan is 35 jaar, maar wil nog niet stoppen met voetballen. Na zijn vertrek bij het Italiaanse SPAL is hij transfervrij.

Radja Nainggolan werd persona non grata bij Royal Antwerp FC, waardoor een transfer de enige uitweg was. Hij vertrok uiteindelijk naar de Italiaanse Serie B om er voor SPAL te spelen. Daar vertrekt hij nu transfervrij.

In Extra Time liet Nainggolan een tijdje geleden weten dat als Steven Defour hem zou bellen om naar KV Mechelen te komen hij die transfer wel zou overwegen.

Defour geeft bij Gazet van Antwerpen toe dat hij nog niet gebeld heeft. “Neen, nog niet”, lacht de trainer van KV Mechelen. “Radja is absoluut een profiel dat we kunnen gebruiken.”

Al hadden de twee wel al contact over een transfer. “Ik heb vorig seizoen al met hem gesproken, maar toen mocht hij, vanwege een clausule in zijn contract bij Antwerp, niet naar een andere Belgische club verhuizen. Veel zal afhangen hoeveel hij wil inleveren qua loon. Momenteel is de transfer van Radja geen item bij ons.”