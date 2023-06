René Vandereycken neemt het op voor Eden Hazard nadat hij kritiek krijgt van ploegmaat

Opvallende uitspraken eerder deze week van Toni Kroos. Hij kwam met een duidelijke boodschap richting Jude Bellingham.

Jude Bellingham maakte voor 103 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Real Madrid. Een stevige transfersom voor een pas 19-jarige youngster. En dat schept uiteraard de nodige verwachtingen.

Toni Kroos liet in een interview in een podcast van zich horen. Hij waarschuwde Bellingham dat hij heel goed moet opletten, want hij zou niet de eerste dure vogel zijn die er niet in slaagt te presteren, ondanks een peperdure transfer.

Hij verwees daarbij zonder zijn naam te noemen duidelijk naar Eden Hazard. Dat kan je nalezen in dit artikel. René Vandereycken kan die uithaal maar weinig appreciëren en dient Kroos van een duidelijk antwoord op zijn uitlatingen.

“Ik las dat Toni Kroos Hazard een mislukte transfer vond. Maar daar had hij zelf zijn aandeel in: hij speelde Hazard te weinig aan. Wilde Kroos niet? Of voelde hij het niet?”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vandereycken verwees naar het debuut van Hazard bij de Rode Duivels, hoe hij het best tot zijn recht komt. “Alleszins toonde Hazard daar in Luxemburg meteen het motto waarop hij zijn geweldige carrière bouwde. Geef mij de bal, ik doe er wel iets mee.”